تكليف الفريق الركن محمد البياتي قائداً لشرطة ميسان بدلاً عن العميد عبد الخضر الساعدي.

2020/01/27 | 05:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، بتكليف الفريق الركن محمد البياتي قائداً لشرطة ميسان بدلاً عن العميد عبد الخضر الساعدي.وقال المصدر إن “وزير الداخلية، ياسين الياسري، قام بتكليف الفريق الركن محمد […]

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