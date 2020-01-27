أنين سواد العين وكسر الضلع وإسقاط الجنين لا زال قائماً

2020/01/27 | 06:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * جميل ظاهري فيما كان أبن عمه ووصيه دون فصل الامام علي أمير المؤمنين عليه السلام مشغولاً بتجهيز ودفن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يزال جسده […]

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