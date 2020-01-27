4 أخطاء ترتكبها عند “الفطور” تجعلك سمينا

2020/01/27 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رغم اعتقاد الكثير من الناس بأن فطور الصباح يمثل الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، فإن هذا لن يكون صحيحا إذا تناول الشخص فيها أطعمة غير صحية.وأليكم أربعة أخطاء على فطور الصباح قد تؤدي إلى زيادة الوزن: 1- عصير البرتقال عصير البرتقال من العناصر الضرورية في وجبة الفطور بالنسبة للكثيرين، ولكنه غير صحي، […]

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