مفاجأة جديدة في قضية مقتل ندى القحطاني

2020/01/27 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة جديدة في واقعة مقتل الفتاة السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها يوم الاثنين الماضي بحي الفاخرية في الدمام شرقي المملكة.وفي معلومات متداولة نقل عدد من المستخدمين عن مقربين من المجني عليها أن أخت ندى القحطاني لعبت دورا في مقتلها من خلال تحريض شقيقهما على ارتكاب الجريمة […]

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