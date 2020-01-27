10 أطعمة تشعرك بالشبع معظم اليوم

2020/01/27 | 06:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عادة ما يرتبط الشتاء بكثرة تناول الطعام، الأمر الذي يسبب زيادة في الوزن، إذ يعتمد الجسم على الدهون المتراكمة كمصدر للطاقة ويحتاج إلى تجديدها بشكل دائم حتى لا نشعر بالإرهاق لذا نتناول المزيد من الأطعمة.نستعرض لكم من “مصراوي”، أطعمة صحية لا تسبب زيادة في الوزن وتشعرك بالشبع معظم اليوم، حسب ما جاء […]

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