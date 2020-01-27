بالوثيقة .. هادي العامري يقيم دعوى قضائية ضد النائب فائق الشيخ علي

2020/01/27 | 06:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة ..تنشرها تسريبات نيوز عن رئيس تحالف البناء هادي العامري الذي يقيم دعوى قضائية ضد النائب المثير للجدل النائب فائق الشيخ علي.على خلفية تصريحات اعلامية وتغريدات .

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