بالفيديو..

2020/01/27 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر محاولات الميلشيات المدعومة من قوات الأمن في العراق بمحاولاتها لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق من الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مناطق ومحافظات العراق للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وكذلك وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

وشهدت الناصرية فجراً اقدام مجهولين مسلحين باقتحام ساحة الاعتصام في المدينة بعد منتصف ليل الأحد، وإحراق خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وبحسب ناشطين من الناصرية فإن المسلحين الذين يستقلون سيارات مدنية اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر، وأطلقوا الرصاص الحي وأضرموا النيران في خيام المعتصمين.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو للحادثة، متهمين الميليشيات الموالية بالوقوف وراء هذه الحملة الممنهجة لإنهاء الاعتصامات بالقوة

وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن 50 متظاهرا على الأقل أصيبوا بجروح جراء الرصاص الحي، فيما أصيب نحو 100 آخرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

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