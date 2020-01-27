العلامات الأولى للإصابة بفيروس كورونا

2020/01/27 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أخبر الأطباء الصينيون عن الأعراض الأولى للعدوى بالنوع الجديد من فيروس كورونا.اكتشف المتخصصون في مستشفى جامعة ووهان أن الأعراض التي تشبه الزكام أو الأنفلونزا تظهر في المراحل المتقدمة من المرض، وفي البداية يمكن أن يحدث تطور الالتهاب الرئوي بشكل غير طبيعي، وفقا لوكالة “شينخوا”.وجد الأطباء بعد فحص المصابين الجدد أن […]

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