أسباب استمرار رائحة الفم الكريهة بعد الاستيقاظ

2020/01/27 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا داعي للقلق من رائحة الفم الكريهة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، فيمكنك التخلص منها بشرب الماء وتنظيف الأسنان واللسان.لكن إذا استمرت هذه الرائحة خلال ساعات النهار قد يكون لها عدة أسباب أخرى، منها أكل الأطعمة السريعة.فقد تبين أن تناول هذه الوجبات 3 مرات في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى […]

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