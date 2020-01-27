قتيل وجرحى باقتحام ساحة الاعتصام بالناصرية والشرطة تطارد عجلات للمهاجمين

2020/01/27 | 07:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هاجم مسلحون متنكرون بالزي العسكري الرسمي في وقت مبكر من اليوم الاثنين ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية جنوبي العراق في ظل تطورات متسارعة للاحتجاجات التي رافقها اعمال عنف خلال اليومين الماضيين في البلاد.

وقال مصدر امني مسؤول وشهود عيان لشفق نيوز، ان اولئك المسلحين اقتحموا ساحة الحبوبي في الناصرية واضرموا النيران في خيام المعتصمين، واطلقوا الرصاص على المحتجين داخلها.

واضاف المصدر والشهود ان الهجوم خلف قتيلا على الاقل واصابة ثلاثة اخرين بجروح.

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين والقوات الامنية يوم الاحد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق وذلك ضمن تصاعد وتيرة التظاهرات في البلاد منذ السبت.

من جهتها قالت شرطة محافظة ذي قار في بيان اليوم ان "عجلات يستقلها مجهولون اقدمت على اطلاق الرصاص على المتظاهرين واضرام النار بسرادقهم في ساحة الحبوبي في الناصرية"

واصدر قائد شرطة المحافظة امرا فوريا لحماية المتظاهرين والتصدي للمهاجمين "بقوة"، حسب البيان.

وتابع البيان انه "لاتزال قواتنا تتصادم مع المسلحين وتلاحقهم، فيما تمسك قوات اخرى عددا من المواقع والتقاطعات لتامين مربع المدينة وساحة الحبوبي وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا ابنائنا المتظاهرين السلميين".

وقالت مفوضية حقوق الانسان في العراق الاحد انها وثقت مقتل (١٢) متظاهراً منهم (٩) في محافظة بغداد و(٣) في محافظة ذي قار.

كما ووثقت اصابة (٢٣٠) من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد (١١٨) وفي محافظة ذي قار (٧٨) وفي محافظة البصرة (٣٤)، بالاضافة الى حصول (٨٩) حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.

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