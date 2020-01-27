واشنطن تطالب بغداد بحماية سفارتها ومسؤول أمريكي يتحدث عن إصابات في قصف المطعم وقت العشاء

2020/01/27 | 08:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- الزمان -(أ ف ب) – دعت الولايات المتّحدة الأحد العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركيّة في بغداد.ونقلت محطة سي ان ان عن مسؤول امريكي ان الصواريخ اوقعت عدد من الاصابات وانها اصابت قاعة الطعام في وقت العشاء .وقال المسؤول ان خمسة صواريخ سقطت خارج السفارة […]

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