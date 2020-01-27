2020/01/27 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا التيار الصدري في العراق، الأحد، إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية في بغداد ومن وصفهم “المتجاسرين على السيد مقتدى الصدر”، وذلك بعد أيام على هتافات ضد الصدر أطلقها محتجون عراقيون.وقال التيار الصدري، في بيان له رصدته المستقلة : “إلى الأحرار الوطنيين ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره..ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” التيار الصدري” يدعو لتظاهرات جديدة أمام السفارة الأمريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” التيار الصدري” يدعو لتظاهرات جديدة أمام السفارة الأمريكية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).