لماذا اختفى الحراك الشعبي في الذكرى التاسعة لثورة يناير في مصر ؟

2020/01/27 | 08:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حفلت الساعات الماضية، بالتساؤلات في الشارع السياسي المصري عن أسباب عدم خروج المصريين للتظاهر السبت، بالذكرى التاسعة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير، رغم دعوات بعض الجهات للخروج ضد النظام العسكري الحاكم.معارضون مصريون تحدثوا عن أسباب غياب الحراك الشعبي عن ميادين الثورة، وقدّموا مراجعة للموقف على الأرض، من خلال واقع المعارضة ووضع النظام […]

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