2020/01/27 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).