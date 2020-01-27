تفشي فيروس كورونا يضرب اقتصاد سنغافورة

2020/01/27 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة السنغافوري، تشان تشون سينغ، اليوم الاثنين، إن اقتصاد سنغافورة سيتأثر بتفشي فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين في نهاية العام الماضي وانتقل إلى دول أخرى.

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