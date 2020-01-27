أنس رحيمي - روسيا: طبيعة نظام بوتين

2020/01/27 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أنس_رحيمي نشر هذا المقال في الأصل باللغة الروسية يوم 23 أبريل 2019 على موقع http://www.1917.com ويتناول بالتحليل نظام بوتين في روسيا: كيف وصل إلى السلطة وما هي خصائصه الرئيسية وكيف يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة البرجوازية التقليدية كما نعرفها في الغرب.________________________________________من المستحيل النضال ضد ال......

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