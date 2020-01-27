محمد سيد رصاص - واشنطن وطهران في العراق

2020/01/27 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص في يوم 11آب / أغسطس 2002، زار واشنطن وفدٌ من «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم.كانت تلك الزيارة مؤشراً على تخلّي الولايات المتحدة عن سياسة انتهجتها، منذ عام 1993، نحو «الاحتواء المزدوج للعراق وإيران»، والاتجاه بدلاً من ذلك للتعاون مع إيران، مع بدء قرع الطبول الأميركية للحرب على العراق.كان «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، الحليف الرئيسي لطهر......

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