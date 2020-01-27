2020/01/27 | 08:54 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الديمقراطي يحذر الفصائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الديمقراطي يحذر الفصائل) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الديمقراطي يحذر الفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).