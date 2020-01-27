وزارة الخارجية العراقية تنسق مع السلطات الصينية لإجلاء الطلبة

2020/01/27 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الخارجية عن وجود تنسيق مع الجانب الصيني لاجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان بعد انتشار مرض فيروس كورونا،فيما اكدت عدم تسجيلها اي اصابة بصفوف العراقيين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف الاحد: إن الجالية العراقية في الصين لم تسجل أي اصابة في صفوفها ولم تردنا معلومات بذلك واشار الى أن […]

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