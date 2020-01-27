صحة البصرة: لم نسجل اية إصابة بفايروس كورونا أو الاشتباه بها

2020/01/27 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) عدم تسجيل اية حالة للإصابة بفايروس كورونا او الاشتباه بها، مؤكده اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الموطنين من هذا المرض.

وقال مدير قسم الصحة العامة، الدكتور زياد طارق، في بيان، ان "الاجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من المرض تمثلت بفحص اولي لأي مواطن قادم من جمهورية الصين سواء كان عراقي الجنسية او عربي او اجنبي بالمراكز الصحية المنتشرة في مطار البصرة الدولي والمنافذ الحدودية".

وأضاف: "وفي حال وجدت علامات المرض لديه يتم حجره ويأخذ الى وحدة الحميات، وتأخذ عينات من دمه لتأكيد الاصابة من عدمه".

واكمل: "اما فيما يخص المسافرين الاخرين من الذين لم تظهر عليهم علامات المرض ايضا يفحصون مع اخذ عناوينهم الكاملة سواء مواقع عملهم في الشركات بالنسبة للأجانب والمنازل بالنسبة للمواطنين وتتم متابعة حالتهم خلال 14 يوما من تاريخ الدخول من قبل المراكز الصحية ضمن رقعتهم الجغرافية".





وأكد "اتخاذ كافة الاجراءات وتهيئة الردهات والادوية اللازمة لمواجهة الحالات المرضية في حال وجدت".

واتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، امس الأحد (26 كانون الثاني 2020)، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى البلاد.

وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الإدارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى العراق، من خلال اجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس (كورونا)".

وأضافت أنه "تم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية وايعاز للجهات المعنية والمختصة بذلك في المطار بإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس (كورونا) لجميع الأشخاص القادمين الى العراق من الصين".

وأوضحت أن "إدارة المطار تبذل الجهود والمساعي الكبيرة في تقديم جميع التسهيلات والامكانات امام الفرق الطبية والتي باشرت عملها عبر منفذ مطار بغداد الدولي أمام الرحلات القادمة من الصين باتجاه العراق".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، ترأس، يوم أمس، لجنة وزارية لبحث تطورات ’’فيروس كورونا’’ الصيني.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس صباح الأحد، لجنة وزارية حضرها وزراء الخارجية والداخلية والصحة والنقل وممثلي وزارات النفط والتعليم العالي والهلال الاحمر".

وأضاف أن "اللجنة بحثت تطورات فيروس كورونا والاجراءات اللازم اتخاذها في منافذنا الحدودية واليات اجلاء الجالية العراقية في ووهان الصينية".

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