وزارة الشباب توسع رقعة الاهتمام بالطب الرياضي

2020/01/27 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة الدكتور حيدر رحيم وهاب ان الدائرة ماضية وضمن خطتها لعام 2020 بتحقيق الاهداف الطبية والتوعوية التي تبنتها للنهوض بواقع الطب الرياضي في العراق .

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