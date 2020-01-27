العمل تحدد يوم غد الثلاثاء موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين

2020/01/27 | 09:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحـددت وزارة العمل والـشـؤون الاجتماعية يــوم غــد الــثــلاثــاء، مــوعــدا لـصـرف رواتــب الـعـمـال المضمونين لشهري كـانـون الثاني وشباط من العام الحالي .وقــالــت مـعـاونـة مـديـر عــام دائـــرة الـتـقـاعـد والــضــمــان الاجــتــمــاعــي بـــالـــوزارة نـجـلـة عيسى، إن دائرتها "حـددت يوم غـد الـثـلاثـاء، مـوعـدا لصرف رواتــب العمال المـضـمـونـين المـتـقـاعـديـن لـشـهـري كـانـون الثاني وشباط من العام الحالي".وبينت ان "الراتب سيوزع مع المكافأة المالية الـبـالـغـة 200 الــف ديـنـار للشهرين لفئتي الـصـرف الـيـدوي وحـامـلـي الـبـطـاقـة الذكية بـبـغـداد والمـحـافـظـات"، داعــيــة المستفيدين لـ"مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات والهوية التقاعدية".وتابعت عيسى، أن "المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فاكثر سيتسلم 800 الـف دينار لشهرين فقط، ومـن لديه خدمة اقل من 30 سنة ومتقاعدو العجز الصحي، سيتسلمون 740 الف دينار لشهرين، اما اســرة المـتـقـاعـد المـتـوفـى ولـديـهـا اكـثـر من ثلاثة مستحقين، فتتسلم 700 الف دينار، والمــكــونــة مــن مـسـتـحـقـين اثــنــين، فتتسلم 680 الــف ديــنــار، واســـرة المـتـوفـى ولـديـهـا مستحق واحــد، فتتسلم 660 الـف ديـنـار لكلا الشهرين".وعلى الصعيد ذاتـه، ذكـر مدير عـام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالوزارة نــاضــر الــشــمــري، أن |الــدائــرة اجــرت اكـثـر مـن 47 الــف فـحـص فسلجي ومـخـتـبـري لـلـعـامـلـين بـالـقـطـاعـات: الـعـام والخاص والمختلط خلال 2019 ،لاسيما ان المركز يتابع تنفيذ شروط السلامة المهنية للعاملين من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل او استقبال العاملين لاجراء الفحوص التخصصية لهم".

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