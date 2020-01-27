الكشف عن خطة لاكمال المشاريع المتوقفة في النجف

2020/01/27 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، ان المحافظة لديها مشاريع متوقفة تتمثل بالمدارس والطرق والمجاري إضافة للخدمات الأخرى، لافتا الى ان طريق الموت سيستكمل في جزئه الثاني بين المشخاب والحرية.وقال الفتلاوي، ان “المبالغ المخصصة للنجف الاشرف في موازنة 2019 تم إعادة تدويرها للعام الجاري من اجل انجاز المشاريع المتوقفة”.وأضاف، […]

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