عضو في الحزب الحاكم بألمانيا يطالب بمنح اللجوء الفوري للعراقيين

2020/01/27 | 09:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار، اليوم الاثنين، الحكومة الالمانية بمنح حق اللجوء الفوري للعراقيين المرفوضين المتواجدين على الاراضي الالمانية، خاصة بعد الاحداث الاخيرة في العراق وما يشهده من انعدام للأمن والاستقرار.

وقال العمار في تصريح صحفي "قدمت طلبا بهذا الشأن باسمي وباسم منظمة (بلا حدود) الالمانية لرئيس الشؤون الخارجية رودريش كيزڤيتر، لغرض عرضه على الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة حيث أبدى تضامنه الكامل معه".

واضاف "كانت لدي نقاشات مهمة حول ما يجري من انتهاكات لحقوق المتظاهرين في العراق الذين لم يخرجوا الا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وخاصة اننا ما زلنا شركاء مع الحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي".

وتابع بالقول ان "ما يحدث في العراق بات وضعاً خطيراً لا يمكن السكوت عنه في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق الامر الذي سيزيد من تفاقم الوضع لذلك سأقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم طلباً آخر للاتحاد الاوربي لشمول العراقيين بحق الحماية واللجوء في اوروبا في ظل الفوضى الامنية التي يشهدها الشارع العراقي".

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