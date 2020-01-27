فيديو : لحظة الهجوم المسلح على ” ساحة الحبوبي ” تطاير الرصاص أمام عدسة الكاميرا

2020/01/27 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول الناشطون على التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظات توثق دخول مجموعات مسلحة الى منطقة ساحة الاعتصام في الحبوبي .https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/01/DAPIb2DttoXva-eq.mp4 https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/01/PeDltRTsXm8ZlooL.mp4

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