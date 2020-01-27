شاهد : مسلحون يحرقون خيم ويطلقوا الرصاص الحي على المعتصمين في ذي قار

2020/01/27 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجم مسلحون مجهولون بعد منتصف ليل الأحد– الإثنين ساحة اعتصام الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) بالتزامن مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن الساحة.وقالت مصادر إن مسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع هاجموا الساحة من أربعة اتجاهات وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة على المعتصمين بهدف إرغامهم على ترك ساحة الحبوبي.وأوضحت المصادر أن المتظاهرين هربوا […]

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