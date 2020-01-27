الصادقون النيابية تطالب الحكومة بإجلاء الطلبة العراقيين في الصين بأسرع وقت

2020/01/27 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق طالبت النائبة عن كتلة صادقون اكتفاء الحسناوي، الحكومة العراقية باستحصال الموافقة من نظيرتها الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين بأسرع وقت ممكن.وقالت الحسناوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “نطالب الحكومة العراقية باستحصال الموافقة من الحكومة الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين بأسرع وقت ممكن من مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فايروس […]

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