واشنطن تعلق على استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس

2020/01/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، السلطات العراقية إلى حماية المنشآت ...





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