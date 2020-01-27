الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لأكثر ١٠٠٠ موظف

2020/01/27 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من سلف لاكثر من 1000 موظف.

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