صور: بعد إحراق خيمهم متظاهرو الناصرية يشيدون “خيماً اسمنتية”

2020/01/27 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في تحد منهم لمحاولات القمع والاستفزاز لترهيبهم وثنيهم التظاهر والمطالبة بحقوقهم، أقدم ناشطون في ساحة الاعتصام في الناصرية على بناء خيم اسمنتية بدل الخيم التي أقدم مسلحون مجهولون فجراً على إحراقها تحت غطاء إطلاق نار كثيف.ونشر الناشطون من ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مجموعة صور لشبان يعملون على […]

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