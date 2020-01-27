المالية النيابية تؤكد اتفاقية الصين ستنفذ العديد من المشاريع في الاقليم

2020/01/27 | 09:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان احمد الصفار ، الاثنين، ، إنه بموجب الاتفاق مع الصين ستنفذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، ويكون لإقليم كردستان حصته من تلك المشاريع.

وقال الصفار في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، أن "حصة الإقليم لم تحدد، إلا أنه من ذلك المبلغ سيتم تنفيذ مشاريع منها إنشاء خط سكك حديد في زاخو حتى البصرة وإنشاء أنبوب نفطي وبناء مدرسة ومصفى ومستشفى".

واضاف ، أنه "وفقاً للقانون فإن حصة إقليم كردستان تشمل جميع العقود المبرمة مع العراق، إلا أن بغداد حتى الآن انتهكت تلك الحقوق ولن تؤمن حصة الإقليم في العقود الدولية".

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