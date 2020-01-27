2020/01/27 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، اتخاذها جملة إجراءات للوقاية من فايروس كورونا الذي ظهر في الصين ودول أخرى، مؤكدة ان هناك جملة إجراءات صحية وفحوصات داخل مطار بغداد وخاصة للمسافرين القادمين من الصين.وقال مدير الصحة العامة في الدائرة الدكتور نازك الفتلاوي، ان “ العراق خلي من فايروس كورونا الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بغداد تتخذ جملة إجراءات للوقاية من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بغداد تتخذ جملة إجراءات للوقاية من فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).