في المشهد الشيعي، حاكمون ولكن.. سامان نوح

2020/01/27 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سامان نوح – تتواصل الاحتجاجات الشعبية والطلابية، ومعها يواصل الحاكمون الشيعة تحت يافطة حماية الأمن والسلم “قتل أبنائهم وخطفهم وتهديدهم” للحفاظ على مغانم سلطتهم الغارقة في المظالم والمفاسد، ومعهم جيوش المستفيدين المطبلين او المبررين.– يتواصل القمع “المنضبط والمحسوب في حده الأدنى” وفق وصف بعض رجالات السلطة، في انتظار اختيار رئيس وزراء جديد يضمن […]

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