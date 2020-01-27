تحالف الفتح يطرح آلية جديدة لاختيار رئيس للحكومة

2020/01/27 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اقترحت كتلة الفتح النيابية، ترشيح شخصية مستقلة من خارج الطبقة السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء.وقالت كتلة الفتح، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “انهاء الجدل في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وكما عبرت عنه المرجعية الدينية باختيار شخصية مستقلة غير جدلية يتم ترشيحه من خارج الطبقة السياسية، أي من […]

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