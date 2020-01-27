صحة البصرة تنفي تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا وتعلن اتخاذ إجراءات وقائية

2020/01/27 | 09:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرةنفت دائرة صحة البصرة، الإثنين، تسجيل اية حالة للإصابة بفايروس كورونا او الاشتباه بها.وقال مدير قسم الصحة العامة، زياد طارق، في بيان، إن "الاجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من المرض تمثلت بفحص اولي لأي مواطن قادم من جمهورية الصين سواء كان عراقي الجنسية او عربي او اجنبي بالمراكز الصحية المنتشرة في مطار البصرة الدولي والمنافذ الحدودية".وأضاف: "وفي حال وجدت علامات المرض لديه يتم حجره ويأخذ الى وحدة الحميات، وتأخذ عينات من دمه لتأكيد الاصابة من عدمه".وتابع: "اما فيما يخص المسافرين الاخرين من الذين لم تظهر عليهم علامات المرض ايضا يفحصون مع اخذ عناوينهم الكاملة سواء مواقع عملهم في الشركات بالنسبة للأجانب والمنازل بالنسبة للمواطنين وتتم متابعة حالتهم خلال 14 يوما من تاريخ الدخول من قبل المراكز الصحية ضمن رقعتهم الجغرافية".وأكد طارق، "اتخاذ كافة الاجراءات وتهيئة الردهات والادوية اللازمة لمواجهة الحالات المرضية في حال وجدت".

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