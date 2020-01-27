صحة البصرة: لم نسجل أية إصابة بفايروس كورونا

2020/01/27 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت دائرة صحة البصرة، عدم تسجيل اية حالة للإصابة بفايروس كورونا او الاشتباه بها، مؤكده اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الموطنين من هذا المرض.وقال مدير قسم الصحة العامة، الدكتور زياد طارق، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، ان “الاجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من المرض تمثلت بفحص اولي […]

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