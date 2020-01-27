منفذ الشلامجة.. ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة

2020/01/27 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، إنه “تم ضبط (934,7غم) من مادة الهيروين بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.وبينت أن “عملية الضبط تمت في صالة الوافدين من […]

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