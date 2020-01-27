العلماء الصينيون ينشرون الصور الأولى لفيروس كورونا القاتل

2020/01/27 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر العلماء الصينيون صورا لفيروس كورونا الجديد التقطوها بواسطة مجهر إلكتروني.وكشف معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن الصور في إطار حملة الوقاية والرقابة على تفشي الفيروس.وقامت وسائل الإعلام العالمية وغالبية شبكات التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تلك الصورة.يذكر أن معلومات أولى عن الفيروس بدأت ترد من مدينة ووهان الصينية نهاية […]

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