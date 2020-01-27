بعد الكشف عن ’’خسائر’’ هجوم ساحة الحبوبي.. الخيام تتحول إلى غرف للمتظاهرين (صور)

2020/01/27 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

لم ينم محتجو مدينة الناصرية، الذين يتخذون من ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مركزا لاعتصامهم، بعد أن ...





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