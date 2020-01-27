2020/01/27 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة صلاح الدين تصدر امرا باستقدام نائب سابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة صلاح الدين تصدر امرا باستقدام نائب سابق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة صلاح الدين تصدر امرا باستقدام نائب سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).