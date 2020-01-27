الشباب والرياضة: ملاعب جديدة ستدخل الخدمة

2020/01/27 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أن" العام الحالي سيشهد افتتاح اكثر من ملعب اضافة الى تاهيل وادامة باقي الملاعب لاستقبال كافة النشاطات الرياضية ".

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