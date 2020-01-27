بعد إحراق خيمهم.. هكذا رد متظاهرو ساحة الحبوبي في ذي قار

2020/01/27 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في تحد منهم لمحاولات القمع والاستفزاز لترهيبهم وثنيهم التظاهر والمطالبة بحقوقهم، أقدم ناشطون في ساحة الاعتصام في الناصرية على بناء خيم اسمنتية بدل الخيم التي أقدم مسلحون مجهولون فجراً على إحراقها تحت غطاء إطلاق نار كثيف.شاهد | اللحظات الأولى لدخول #الميليشيات إلى ساحة الحبوبي وسط #الناصرية.#وكالة_يقين pic.twitter.com/ShONNyJ3Ix — وكالة يقين للأنباء […]

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