2020/01/27 | 10:11 - المصدر: ديجتال ميديا KNN
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو: خروج طائرة ايرانية عن مسارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 10:11.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: خروج طائرة ايرانية عن مسارها) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: خروج طائرة ايرانية عن مسارها) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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