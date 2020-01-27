2020/01/27 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن معلقة على قصف السفارة ببغداد: منذ ايلول استهدف موظفينا بالعراق بـ14 هجوما ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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