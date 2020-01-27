2020/01/27 | 10:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا قالت عوائل الشهداء عن حرق صور ابنائهم وسط الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قالت عوائل الشهداء عن حرق صور ابنائهم وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا قالت عوائل الشهداء عن حرق صور ابنائهم وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).