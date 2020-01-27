صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت قد ينمو 3% في 2020

2020/01/27 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 بالمئة في 2019.

وأضاف الصندوق في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد إن ذلك يمثل انخفاضا من نمو بنسبة 1.2 بالمئة في 2018.

كما أشار أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاثة بالمئة وأن يرتفع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام الجاري.

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