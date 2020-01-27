2020/01/27 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ جديد بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة، مبينة أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت، في حديثها عن تفاصيل القضية، “قيام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين بإصدار أمر استقدامٍ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصدار امر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب عن صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصدار امر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب عن صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).