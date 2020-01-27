واشنطن تغضب من قصف سفارتها لدى بغداد وتصدر بيانًا شديد اللهجة

2020/01/27 | 10:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، عقب استهداف سفارتها في بغداد مساء أمس الاحد.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إن ما وصفتها بـ “المليشيات الإيرانية في العراق، تواصل تهديد أمن البلاد”، مؤكدة أن “أكثر من 14 هجوماً وقع من جانب […]

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