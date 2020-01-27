النزاهة: استقدام برلماني سابق لعدم تسوية سلفة قدرها نحو 6 مليار دينار

2020/01/27 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدامٍ جديد بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة، مبينة أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات. وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، “قيام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين […]

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