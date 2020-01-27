وزارة العمل تكشف عن عدد العمال الأجانب والمكاتب المرخصة في العراق

2020/01/27 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن وجود 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية في البلاد، مشددة انها تعمل على متابعة من انتهت مدد اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان دائرته […]

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